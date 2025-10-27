(audio)“Pichi” Fisher y el resultado en Laprida: “hay 4 votos recurridos”

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/10/ALFREDO-FISHER-27-10-2025.mp3 Alfredo “Pichi” Fisher, intendente de Laprida habló con LU 24 sobre el singular y sorpresivo resultado que se produjo en ese distrito en las elecciones de este domingo, en las que La Libertad Avanza ganó por un voto sobre Fuerza Patria: 2793 a 2792.

En el marco de una reunión del peronismo lapridense, Fisher dijo que “estamos analizando los resultados, junto a los fiscales de mesa tienen el proceso de cuidar a nuestros votantes, fue una elección muy clara, la sociedad se expresó, el pueblo no se equivoca, y sobre el resultado lo dirá a historia, y en este caso la sociedad argentina decidió apoyar al presidente Milei en esta instancia” .

Fisher felicitó “a los juarenses y a Julio Marini – por el único resultado favorable en la Sexta de Fuerza Patria – y manifestó que el mismo “debe ser un orgullo para él y todos los juarenses”.

Analizó también lo sucedido en Monte Hermoso, donde el joven distrito nunca había perdido las elecciones el peronismo.

Respecto al voto de diferencia que le dio el triunfo a los libertarios, dijo que “es muy simpático para la gente, pero muy doloroso para nosotros perder por la mínima diferencia” a la vez que dijo que “hay cuatro votos recurridos, ya que la cruz en la boleta no estaba dentro del cuadradito, pero manifiesta claramente la decisión del votante, por lo que tal vez en el escrutinio definitivo cambie”.

Hizo referencia a que “cuando termine el gobierno del presidente Milei vamos a estar mucho más deteriorados en términos patrimoniales, pero desde la otra cara en el proceso de lucha, daremos lucha como siempre ha hecho el peronismo desde siempre en beneficio de los trabajadores y los desposeídos.

