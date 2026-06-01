(audio) Plaza: La Cámara Económica, en sus 101 años, vigorosa a pesar del momento.

1 junio, 2026 1

La Cámara Económica de Tres Arroyos está en su buen momento, al haber cumplido este domingo sus 101 años, dijo a LU24 José Luis Plaza, integrante del Consejo Directivo.

Dijo que son épocas difíciles y hay que trabajar en conjunto para encontrar las mejores soluciones a los problemas que aquejan a los industriales, comerciantes y prestadores de Servicio.

Debemos tener en cuenta el esfuerzo de sus fundadores y el crecimiento generado en estos 101 años de la mano de la institución.

Destacó el esfuerzo de la institución para lograr que una línea aérea opere con regularidad en Tres Arroyos.

Habló de momentos de coherencia y unidad en el seno de la Cámara y pronto habrá Asamblea donde surgirán las nuevas autoridades.

Aunque nada dijo en particular, se habla que la lista oficialista llevaría como candidato a presidir un nuevo período a Bruno Chiquette.

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