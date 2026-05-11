(audio) Presentaron la tercera edición del Festival “Tres Arroyos a Escena”

11 mayo, 2026 0

A pocos días de su inicio, se presentó oficialmente la tercera edición del Festival “Tres Arroyos a Escena”, un evento que este año se propone no solo como una vidriera del talento regional, sino como un acto de resistencia cultural y memoria histórica. La presentación contó con la participación de sus protagonistas: Berta Villanueva, Valeria Piscicelli, Tomás Paniga, Alfon Ruiz y Tey Campano, quienes detallaron el espíritu y la agenda de esta edición que comenzará el jueves y finalizará el sábado.

La apertura estuvo a cargo de Berta Villanueva, quien brindó el marco emotivo al festival. Destacó que la elección de los espacios busca homenajear a los teatros desaparecidos de la ciudad, como el Teatro Español y el espacio del Grupo Tablas, reforzando la necesidad de que el teatro local cuente con lugares propios y sostenibles en el tiempo.

Por su parte, Valeria Piscicelli profundizó en la identidad “tresarroyense” del evento, explicando que esta edición busca descentralizar las sedes para poner en valor salas que funcionan todo el año, moviendo parte de la programación del Teatro Municipal hacia espacios como el Centro Cultural La Estación, la Editorial Caravana y La Casona.

El festival ha logrado expandir sus fronteras para recibir producciones de Necochea, Adolfo Gonzales Chaves y Tandil, sumándose a las propuestas de las localidades del partido como Reta, Claromecó y San Francisco de Bellocq.

Alfon Ruiz fue la encargada de detallar la nutrida agenda que comenzará este jueves 14 con la jornada inaugural que estará marcada por la formación y el debate, iniciando con el “Taller Bondi” de Gabriela Pérez Cubas y continuando con conversatorios sobre la historia del teatro local y la gestión pública y privada en el arte.

El viernes será el turno del eje “Teatro y Educación”, donde el Teatro Municipal recibirá a delegaciones escolares de todos los niveles para presenciar obras que invitan a la reflexión crítica. Finalmente, el sábado cerrará con una maratón de funciones que culminará entrada la medianoche, consolidando un espacio de encuentro entre artistas y la comunidad.

Desde la gestión pública, Tomás Paniga (Director de Cultura y Educación) resaltó el valor de mantener la gratuidad del festival en un contexto complejo, subrayando la importancia de acompañar a los artistas independientes y a la carrera de Juegos Teatrales del CRESTA.

Finalmente, Tey Campano cerró las alocuciones agradeciendo el apoyo fundamental de las cooperativas Cerealcoop y Cooperativa Obrera, así como el trabajo de Gustavo Sabatini en la identidad visual. Con este esfuerzo conjunto, “Tres Arroyos a Escena” se consolida como una cita ineludible para celebrar el arte escénico como una herramienta de transformación social y encuentro comunitario.

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