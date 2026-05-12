(audio) “Queremos ponerlo en valor y hacer dormis”, afirmó Abel Gómez sobre el “Chalet” Istilart

12 mayo, 2026 593

Tras una prolongada gestión ante el Concejo Deliberante, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos ha obtenido finalmente el comodato para la puesta en valor del emblemático “Chalet” Istilart.

Abel Gómez, Secretario General del gremio, expresó su satisfacción por este logro, calificando al edificio como la pieza que faltaba para integrar el complejo recreativo que el sindicato ya posee en la zona, donde funcionan la pileta, los salones de fiesta y la cancha de hockey.

El proyecto de restauración, impulsado fuertemente por Roberto García dentro de la comisión, surge como una respuesta al avanzado estado de deterioro que presenta la vivienda de quien fuera una figura central en la historia local, Juan B. Istilart.

Según el dirigente gremial, el objetivo es rescatar la propiedad del abandono y transformarla en un espacio funcional que incluya dormitorios para deportistas que visitan la ciudad y un centro cultural para actividades como clases de baile, además de un área dedicada a difundir la historia de Istilart.

En cuanto a la ejecución de las obras, el diagnóstico inicial realizado por profesionales indica que las intervenciones prioritarias deberán centrarse en los techos y las bases estructurales para detener el daño provocado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Debido a la magnitud de la inversión requerida, el sindicato no solo utilizará recursos propios, sino que contará con el apoyo de diversos actores del sector privado y vecinos que ya han manifestado su intención de colaborar en la restauración de este patrimonio.

Aunque todavía no se han fijado fechas estimativas para la inauguración debido a la incertidumbre sobre los costos finales, el gremio destaca que este comodato les brinda la seguridad jurídica necesaria para comenzar a trabajar.

Para el sindicato, esta obra representa un legado que trasciende a las personas y busca devolverle a Tres Arroyos un símbolo arquitectónico que, hasta ahora, se encontraba oculto tras el descuido y los muros del predio.

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