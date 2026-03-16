(Audio) “Queremos rearmar el Movimiento Vecinal y volver a la Municipalidad”, dijo Emiliano Podestá

16 marzo, 2026 84

Desde hace unos meses el Vecinalismo nombró como Presidente del Partido a Emiliano Podestá, quien fue consultado por LU24 y dijo “venimos bien, trabajamos en rearmarnos apuntando a las próximas elecciones”.

“En este tiempo, decidimos traer personas nuevas para el Movimiento Vecinal, renovándonos y armando una comisión Joven, pero con experiencia, con el objetivo de volver a administrar la Municipalidad”, expresó.

“La propuesta para presidir el partido me llegó en Octubre, hable con los distintos integrantes de la Comisión, estamos muy contentos con el equipo, tenemos buena relación con los Concejales”, aseguró

“Mi papá fue Presidente del Vecinalismo durante 10 años su mandato empezó en 1991 y finalizó en 2001”, recordó.

Finalmente, Emiliano explicó “desde nuestra aparte vemos que hay distinto puntos mejorados uno de ellos el mantenimiento de las plazas, pero otros que no cambiaron en nada y fueron abandonados como el Centro de Disposición Final de Residuos, convertido en un basural, el sector de Salud, entre otros problemas”.

Volver