(audio) Refuerzo de lujo: el estadounidense, Tre Baumgardner, ya entrena en Costa Sud

13 marzo, 2026 1

El Club Costa Sud de Tres Arroyos sacudió el mercado local con la incorporación de su nueva ficha extranjera, Tre Baumgardner III, quien llega procedente de los Estados Unidos para afrontar la próxima temporada y quien conversó con LU24.

El jugador, que recientemente finalizó su etapa en el básquet universitario de su país, se mostró sumamente entusiasmado por esta primera experiencia profesional fuera de casa y destacó el cálido recibimiento que le brindaron tanto los dirigentes como la parcialidad del “Oriverde”.

Formado en el programa de la Universidad de Malone en la División II de la NCAA, Baumgardner III se define como un jugador versátil capaz de desempeñarse tanto en la posición de base como de escolta. Tras una exitosa carrera académica y deportiva en Ohio, el perimetral llega a la ciudad con el objetivo de ser una pieza determinante en el esquema táctico del equipo.

Según explicó el propio jugador, su llegada se gestó tras intensas charlas con Juan, referente de la institución, quien fue clave para que el estadounidense se decidiera por el proyecto deportivo del club de la avenida Moreno.

La preparación física y basquetbolística de Baumgardner ya está en marcha, habiéndose integrado a una pretemporada que comenzó el pasado 13 de febrero.

Bajo las órdenes del cuerpo técnico y con el apoyo de sus nuevos compañeros, el refuerzo norteamericano se encuentra alternando intensas sesiones de gimnasio con trabajos específicos de tiro para adaptarse lo más rápido posible al ritmo del básquet argentino.

Con la Copa Ciudad y el inicio del campeonato en el horizonte cercano, las expectativas son altas para ver en acción a este joven talento que busca dejar su huella en el básquet de la región.

Volver