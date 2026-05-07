(audio) Reta refuerza los trabajos de drenaje ante la llegada de una nueva sudestada

7 mayo, 2026 0

Tras el fuerte temporal que afectó a la región, la delegación municipal de Reta, encabezada por Diego Zyncenko, desplegó un operativo de emergencia centrado en garantizar el escurrimiento del agua y la transitabilidad de las calles.

La prioridad de las cuadrillas ha sido la limpieza del túnel submedanal, una estructura vital que funciona como el principal desagüe pluvial del pueblo hacia el mar. Debido a la intensidad de los vientos previos, este conducto de dos metros y medio de altura se encontraba casi obstruido por la arena, lo que obligó a una intervención urgente para liberar la boca y evitar inundaciones en el casco urbano.

A pesar de que el frente de tormenta anterior fue riguroso, el delegado destacó que los grandes médanos frontales característicos de Reta actuaron como una barrera natural, protegiendo a las viviendas y al arbolado público de la mayor fuerza del viento.

No obstante, las tareas de mantenimiento han sido incesantes para remover la denominada “arena voladora” que suele cubrir los accesos y estacionamientos de la zona costera, complicando la circulación habitual.

En cuanto a la asistencia social, Zyncenko confirmó que no hubo familias evacuadas ni daños estructurales en los paradores, aunque se mantiene una vigilancia estrecha sobre el arbolado público, que suele ser el sector más vulnerable ante ráfagas persistentes.

El equipo municipal, en coordinación con bomberos y policía, ya se encuentra en estado de alerta ante el pronóstico de una nueva sudestada prevista para los próximos días, motivo por el cual se ha decidido mantener cerrados los accesos a la playa de manera preventiva.

El plan de contingencia se apoya en una comunicación constante con los vecinos a través de grupos de emergencia y en el asesoramiento técnico sobre el clima.

Según explicó el funcionario, la experiencia de años anteriores ha permitido optimizar el uso de la maquinaria y los recursos humanos, logrando que el pueblo esté mejor preparado para enfrentar los embates del tiempo que, según las previsiones, podrían extenderse hasta el inicio de la próxima semana.

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