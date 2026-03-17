(audio) Ricardo Moya anunció importantes cambios comerciales

17 marzo, 2026 739

Ricardo Moya, el actual responsable de la franquicia Cardón en Tres Arroyos, ha sacudido el panorama comercial de la ciudad al anunciar en conversación con LU24 el cierre de su etapa con la marca tradicional de calle Moreno para dar paso a un proyecto propio e independiente.

Esta transición marca el fin de un ciclo con la conocida franquicia y el nacimiento de Seiva, una propuesta multimarca que busca refrescar la oferta de indumentaria local con una identidad renovada y una selección de firmas nacionales e internacionales de primera línea.

El nuevo local, ubicado estratégicamente en Hipólito Yrigoyen 154, tiene prevista su gran inauguración para el próximo 25 de marzo a las 18:00 horas.

Con esta apuesta, Moya busca elevar la vara de la calidad y el diseño en la zona, integrando marcas de renombre, cubriendo tanto el segmento masculino como el femenino con un enfoque en texturas superiores y precios competitivos.

Como antesala a este lanzamiento, el comerciante ha iniciado una agresiva liquidación por cierre en su actual local de calle Moreno, ofreciendo stock remanente incluso por debajo del costo.

Esta iniciativa funciona como un gesto de agradecimiento hacia su clientela histórica, mientras se prepara el terreno para la apertura de Seiva, un espacio que promete ser un diferencial en el centro de Tres Arroyos a pesar del complejo contexto económico actual.

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