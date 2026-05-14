(Audio) Rotary Club Tres Arroyos Horizonte nueva edición de la Rueda Corre

14 mayo, 2026 52

Desde el Rotary Club Tres Arroyos Horizonte, harán este domingo la 4º edición de la Rueda Corre a beneficio del Jardín 902 y Escuela Nº 18.



María Luján Martínez presidenta del Rotary mencionado, dijo “a las 11 iniciará la rueda corre de 2, 4 y 8,5 km a beneficio de dichas instituciones educativas, por su parte el Jardín abrió una salita nueva y necesita ayuda para reacondicionar dicho sector”.

“Invitamos a todos los maratonistas de Tres Arroyos y la zona, con el fin de ayudar a ambas entidades. La competencia iniciara en la Quinta del Sindicato Lus y Fuerza, además estarán presentes el personal de Tránsito, Policoop, tendrán seguro para corredores, un kit, entre otras cosas”, enumeró.

“Por su parte, la escuela 18 venderá choripanes, las inscripciones están disponibles hasta el mismo domingo inclusive, a un valor de 2 km 5 mil, 4 km 30 mil y 8,5 km 35 mil pesos”, aseguró.

“Quienes se sumen antes del viernes podrán adquirir el seguro, agradecemos a San Cristobal seguros quienes permitieron contar con la protección de los concursantes”, detalló.

Por otro lado, afirmó que “el té con bingo nos permitió recaudar fondos para cambiar el cielo raso en el jardín del Hogar San José”.

“Dicha obra comenzará en el receso invernal, ya pedimos presupuesto y esperamos que llegue la fecha para iniciar los trabajos, si falta algo el Club se hace cargo de completar el monto”, finalizó.

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