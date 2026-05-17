(audio) Rubén Carabajal dio detalles del nuevo proyecto de inclusión laboral de la CGT

17 mayo, 2026 0

El secretario general de la CGT Regional Tres Arroyos, Rubén Carabajal, brindó detalles sobre un innovador proyecto de inclusión sociolaboral diseñado junto al Centro de Formación Laboral de la ciudad, que dirige Horacio Pili.

La iniciativa, que recibió el aval de las máximas autoridades del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) tras una reunión mantenida en la localidad, busca generar oportunidades de empleo real para personas con diversas discapacidades de la región.

Carabajal explicó que el propósito central es dotar a los vecinos de un oficio sustentable que funcione como una salida laboral directa, permitiendo que las familias obtengan un ingreso propio y dejen de depender exclusivamente de la asistencia social.

Para poner en marcha el proyecto, que se viene planificando desde hace tiempo, la organización gremial logró articular el apoyo tanto del sector estatal como del cooperativo.

Por un lado, el dirigente gremial destacó un subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que permitió la compra de herramientas para la construcción, como hormigoneras, palas y fratachos.

Por el otro, agradeció especialmente la colaboración de la cooperativa Servicoop de Orense, entidad que facilitó bajo la modalidad de comodato la maquinaria y los moldes necesarios para la producción de bloques de cemento de distintas medidas, placas de yeso anti-humedad y cercos premoldeados.

Finalmente, el titular de la CGT local remarcó que el proceso formativo no se limitará a la enseñanza técnica de los materiales, sino que se complementará con un curso de cooperativismo abierto a los alumnos y a sus familias.

Si bien Carabajal reconoció que la capacitación demandará un tiempo prudencial, proyectó que la meta definitiva es acompañar a los egresados en la obtención de créditos o herramientas para que puedan constituir su propia cooperativa de trabajo y consolidar una estructura productiva autónoma.

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