(Audio) Rubén Carabajal: “Lo mejor es un solo secretario general en la CGT”

31 agosto, 2025 0

En diálogo radial con LU 24, el secretario general de la CGT, Rubén Carabajal analizó el proceso previo al Confederal de la CGT, que se realizará en los próximos días y marcará un paso clave antes de la elección de nuevas autoridades.

Carabajal destacó la importancia de los encuentros realizados durante la semana, tanto en la sede del PJ como en el Sindicato de Alimentación en Ezeiza, donde distintos sectores comenzaron a debatir entre dos alternativas: la continuidad de un triunvirato de conducción o la definición de un secretario general único.

“Estamos expectantes. Son reuniones previas muy importantes, con dirigentes de primera y segunda línea, buscando consensos. Cada gremio se fija qué le conviene de acuerdo con la conducción que se va a elegir”, explicó.

Consultado sobre las ausencias de referentes como Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri y Omar Maturano en el almuerzo de Ezeiza, Carabajal relativizó su impacto: “Hubo faltazos importantes, pero también representantes de esas organizaciones participaron. Esto recién comienza y no significa que ya esté todo definido”.

En cuanto a su posición personal, fue claro: “Para mí lo mejor es un solo secretario general, porque muchas veces un trinomio representa tres facciones distintas que no siempre logran acuerdos. Con un único secretario, las decisiones son más claras y se logra mayor unidad”.

Carabajal insistió en que el Confederal será la instancia determinante: “Ahí se verá el rumbo de la CGT. Ahora estamos en el proceso de búsqueda de consenso”.

