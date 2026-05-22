(audio) Rubén Carabajal pidió prudencia al volante tras el grave siniestro de un recolector

22 mayo, 2026 1.232

El Secretario General de la CGT Regional y referente del Sindicato de Choferes de Camiones, Rubén Carabajal, brindó un panorama detallado sobre la actualidad económica de los trabajadores del sector y se refirió al grave accidente vial que sufrió un recolector de residuos en la ciudad.

El dirigente analizó el impacto de la inflación en los salarios y lanzó un fuerte llamado a la comunidad para mejorar la seguridad vial y el respeto hacia quienes realizan tareas de riesgo en la vía pública.

En el plano salarial, Carabajal explicó que el sindicato se ve obligado a renegociar paritarias cada tres o cuatro meses debido al complejo escenario económico actual. Si bien detalló que el sueldo básico inicial de un camionero se ubica en torno al millón de pesos y se incrementa según la producción de cada empleado, reconoció que el bolsillo de los trabajadores se encuentra golpeado.

Según el dirigente, las negociaciones colectivas están limitadas por los índices oficiales de inflación, que imponen un tope a los aumentos y no reflejan el costo real de vida que se percibe en los supermercados, lo que deriva en una situación que calificó como agobiante.

Por otra parte, la entrevista abordó el siniestro vial que involucró a un recolector de la empresa Transporte Malvinas. El trabajador sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné tras ser embestido por un vehículo particular, y aunque ya fue trasladado a una clínica privada, se encuentra afortunadamente fuera de peligro.

Carabajal catalogó el hecho como una desgracia con suerte, recordando antecedentes fatales en Buenos Aires donde trabajadores sufrieron amputaciones en circunstancias similares.

Respecto a las condiciones de seguridad, el referente gremial desvinculó a la empresa de una mala predisposición y atribuyó el hecho estrictamente a la imprudencia de un tercero.

No obstante, aprovechó para visibilizar las extremas condiciones en las que operan los recolectores cotidianamente, expuestos a cortes con vidrios o chapas, pinchazos con jeringas desechadas sin cuidado, y caídas del camión en días de lluvia. En ese sentido, aclaró que los operarios deben correr en zapatillas dado que las botas de seguridad tradicionales resultarían desgastantes para su dinámica laboral, por lo que el sindicato enfoca sus exigencias en la provisión constante de guantes, capas y capacitaciones.

Finalmente, Carabajal realizó una profunda autocrítica sobre el comportamiento vial en Tres Arroyos, describiendo el tránsito local como trágico debido al exceso de velocidad y al uso constante del teléfono celular al volante.

El líder sindical concluyó con un pedido de empatía, prudencia y respeto hacia los recolectores, solicitando a los conductores que esperen el tiempo necesario cuando divisen un camión de residuos con sus balizas y sirenas encendidas, entendiendo que se trata de un servicio esencial para toda la comunidad.

(audio) Rubén Carabajal pidió prudencia al volante tras el grave siniestro de un recolector

El Secretario General de la CGT Regional y referente del Sindicato de Choferes de Camiones, Rubén Carabajal, brindó un panorama detallado sobre la actualidad económica de los trabajadores del sector y se refirió al grave accidente vial que sufrió un recolector de residuos en la ciudad.

El dirigente analizó el impacto de la inflación en los salarios y lanzó un fuerte llamado a la comunidad para mejorar la seguridad vial y el respeto hacia quienes realizan tareas de riesgo en la vía pública.

En el plano salarial, Carabajal explicó que el sindicato se ve obligado a renegociar paritarias cada tres o cuatro meses debido al complejo escenario económico actual. Si bien detalló que el sueldo básico inicial de un camionero se ubica en torno al millón de pesos y se incrementa según la producción de cada empleado, reconoció que el bolsillo de los trabajadores se encuentra golpeado.

Según el dirigente, las negociaciones colectivas están limitadas por los índices oficiales de inflación, que imponen un tope a los aumentos y no reflejan el costo real de vida que se percibe en los supermercados, lo que deriva en una situación que calificó como agobiante.

Por otra parte, la entrevista abordó el siniestro vial que involucró a un recolector de la empresa Transporte Malvinas. El trabajador sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné tras ser embestido por un vehículo particular, y aunque ya fue trasladado a una clínica privada, se encuentra afortunadamente fuera de peligro.

Carabajal catalogó el hecho como una desgracia con suerte, recordando antecedentes fatales en Buenos Aires donde trabajadores sufrieron amputaciones en circunstancias similares.

Respecto a las condiciones de seguridad, el referente gremial desvinculó a la empresa de una mala predisposición y atribuyó el hecho estrictamente a la imprudencia de un tercero.

No obstante, aprovechó para visibilizar las extremas condiciones en las que operan los recolectores cotidianamente, expuestos a cortes con vidrios o chapas, pinchazos con jeringas desechadas sin cuidado, y caídas del camión en días de lluvia. En ese sentido, aclaró que los operarios deben correr en zapatillas dado que las botas de seguridad tradicionales resultarían desgastantes para su dinámica laboral, por lo que el sindicato enfoca sus exigencias en la provisión constante de guantes, capas y capacitaciones.

Finalmente, Carabajal realizó una profunda autocrítica sobre el comportamiento vial en Tres Arroyos, describiendo el tránsito local como trágico debido al exceso de velocidad y al uso constante del teléfono celular al volante.

El líder sindical concluyó con un pedido de empatía, prudencia y respeto hacia los recolectores, solicitando a los conductores que esperen el tiempo necesario cuando divisen un camión de residuos con sus balizas y sirenas encendidas, entendiendo que se trata de un servicio esencial para toda la comunidad.

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