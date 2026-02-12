(audio) San Cayetano: Aclaración municipal sobre fallo del Tribunal de Cuentas

La municipalidad de San Cayetano, ante versiones periodísticas que indicaban algún tipo de irregularidades en la gestión, y a través de una publicación en Instagram sostiene, en declaraciones de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, y la palabra del contador Sebastián Chiaradia, una aclaración sobre la difusión habitual que hace el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre el ejercicio anual, “el que tuvo estado público esta vez a través de las redes sociales o medios zonales” según expresó Chiaradia.

El contador sostiene que “desde el año 2020 a la fecha los funcionarios vinculados a la gestión y a la rendición de cuentas no hemos recibido sanciones económicas, lo que pone de manifiesto que no hay cuestiones graves, ni falencias reiteradas por las que sancionar al Municipio de San Cayetano. Sí hemos recibido, como habitualmente sucede, alguna observación o requerimientos para el ejercicio 2024 puntualmente, que se refiere a tres observaciones técnico-contables y dos cuestiones que quedan en suspenso, es decir que el Tribunal se expedirá más adelante”.

Continúa diciendo: “respecto a las observaciones puntuales, una está vinculada con las conciliaciones bancarias, con el método que utiliza el municipio con las conciliaciones bancarias, que utiliza una planilla de cálculo que es de uso masivo y contemporánea, no tiene nada de antiguo utilizar esa planilla y permite determinar claramente la trazabilidad o el destino de los fondos públicos y para nada obstaculiza la transparencia”.

“El Tribunal exige que usemos una herramienta que está disponible por el sistema RAFAM. Adoptamos durante el 2025 el subsistema de Tesorería a través de una gestión con el Ministerio de Economía para poder finalmente una vez presentado el balance del ejercicio 2025, poder realizarla conciliación de acuerdo al requerimiento del Tribunal”, expresa.

“Otras cuestiones tienen que ver con la registración de la obra pública y privada en forma detallada, ese registro se venía conciliando desde hace un tiempo; es una conciliación que incluye los años 2007 a 2024 llevó un tiempo conciliarlo, y finalmente el 30 de septiembre del 2025 hicimos la presentación de la documentación donde el Tribunal en el mismo fallo detalla que fue presentada y manifiesta la conformidad”, dice.

“Finalmente otra cuestión observada es el saldo de la cuenta deudores no tributarios cuyo saldo se coteja con servicios públicos y surgió una diferencia en los saldos que responde que en el municipio convive el sistema RAFAM con el sistema de tasas por alumbrado de la contabilidad anterior hasta que no se realice la migración al RAFAM, corresponde realizar ajustes manuales que también se está dialogando con la delegación zonal para poder finalmente en el ejercicio 2025 conciliar el saldo”, relata.

“Por último para terminar con las observaciones del fallo 2024 quedan dos temas por los que el Tribunal no se expidió, uno es que un conductor chocó en la rotonda del busto de Alfonsín y ahí se inició un apremio a la compañía de seguros y el municipio recuperó los gastos ocasionados para repararlo, y otra cuestión está vinculada a una empresa contratista de la construcción del Barrio 23 viviendas que no cumplió con el contrato; se iniciaron las acciones judiciales obtener el anticipo financiero otorgado. Se le inicia juicio a la empresa constructora como a la compañía de seguros que garantiza el anticipo financiero”, consigna.

Melisa Eriksen en tanto, resaltó que “ son explicaciones que, tal vez son demasiado técnicas para algunos vecinos, por lo que les pedimos que si tienen alguna duda se acerquen a la oficina de los contadores o a las nuestras que siempre están abiertas para evacuar cualquier tipo de dudas que tengan al respecto y al ser cuestiones técnicas también si se dice la mitad de la información, o con alguna intención, puede llegar a confundir, pero esta gestión del gobierno de Miguel Ángel Gargaglione sigue trabajando como siempre con la misma transparencia y con los mismos valores y lo vamos a seguir haciendo”.

