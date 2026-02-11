(audio) San Cayetano consolida una gran temporada turística con Aguas del Pinar y el concurso de pesca

11 febrero, 2026 0

En una conversación con LU24, el intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, realizó un balance exhaustivo de la actualidad del distrito, donde el éxito turístico convive con la preocupación climática que afecta al sector agropecuario. A pesar de la escasez de lluvias que complica el desarrollo de la cosecha gruesa, el jefe comunal se mostró esperanzado en una pronta estabilización del tiempo.

En el plano turístico, Gargaglione destacó que el balneario local atraviesa una temporada excelente, logrando mantenerse ajeno al impacto económico que sufrieron otros destinos más grandes. En este contexto, el complejo recreativo Aguas del Pinar se posicionó nuevamente como el principal atractivo regional, recibiendo contingentes diarios de ciudades vecinas como Necochea, Tres Arroyos y Lobería, atraídos por la tranquilidad y la infraestructura del predio.

De cara al próximo fin de semana largo, las expectativas están puestas en el tradicional concurso de pesca “La Rubia de San Cayetano”. Con más de mil inscripciones anticipadas, se prevé que la edición 2026 marque un récord histórico de participación. El intendente elogió la prolijidad del Club de Pesca local en la organización y confirmó que, para acompañar el flujo de visitantes, Aguas del Pinar permanecerá abierto el lunes, omitiendo su habitual jornada de mantenimiento.

Volver