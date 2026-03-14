(Audio) San Cayetano: El Fortín Gaucho celebrará sus 75 años con una Gran Fiesta Criolla

14 marzo, 2026 129

El Fortín Gaucho de San Cayetano arribará este domingo a sus 75 años que celebrará con una Gran Fiesta Criolla el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

El presidente de la institución, Alejo De Francisco, dijo a LU 24 que “estamos con un poco de ansiedad y mucho trabajo por delante”.

“Se sienten muchas emociones juntas y para mi es un orgullo todo lo que se ha logrado, hay que disfrutarlo a full con toda la comunidad de San Cayetano y también con las de las localidades vecinas”, sostuvo.

Anticipó que descubrirán una placa para recordar fundadores, colaboradores e integrantes de la comisión fallecidos. Asimismo, indicó que el sábado, con entrada gratuita, habrá espectáculos al aire libre. Desde las 16, entre otros, actuarán: Alma Pampa, Papelnonos, Sangre de Mistol, Escuela de Arte de Necochea, La Flor Azul, Turay Canto, Taller de Folclore de San Cayetano, Escuela Agropecuaria de Lobería, El Tigre del Quequén, Miriam Coronel, Carolina Ferrando, Dico’s Trío, Santiago Paz, nieto de Onofre Paz de Manseros Santiagueros, y gran cierre bailando con Buena Vibra.

En tanto, el domingo se desarrollará una gran jineteada con clasificación para Jesús María con caballos elegidos y cinco millones de pesos en premios por cada categoría (Crines, Grupa y Bastos). Estarán presentes las mejores tropillas del momento de la Provincia. También habrá almuerzo y reconocimientos a jinetes locales. El valor de la entrada para esta jornada será de 35 mil pesos.

La animación estará a cargo de Mario Ezcurdia, Federico Cañadas, Alan Eriksen, “Pancho” Martínez y “Pachino” Rossi. El payador será Nahuel Frederiksen y los relatos de Sergio Melgarejo.

Broche de oro con ocho caballos en Bastos de Carlos Althabe con otros 5 millones en premios. Montarán Pablo Magallanes, Luis Prátula, Emiliano Lalli, Killi Pellizero, Ricardo Acosta, Franco Ballester, Kevin Rodríguez y Ale Reinoso

Se contará con servicio de cantina y venta de carne asada.

Volver