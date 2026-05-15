(audio) San Mayol se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal

15 mayo, 2026 89

La localidad de San Mayol palpita una nueva edición de su Fiesta Patronal, la celebración más importante del pueblo. Organizada en conjunto desde febrero por todas las fuerzas vivas de la localidad, la fiesta mantendrá su acceso libre y gratuito en el predio de la estación de ferrocarril.

Paola Gasaneo, referente de la organización, invitó a los asistentes a concurrir con reposeras y mate para disfrutar de un fin de semana que promete una concurrencia récord.

Con un fin estrictamente solidario, todo lo recaudado en la cantina y los puestos se dividirá en partes iguales entre la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el Club Primero de Octubre, el Museo Histórico y la Comunidad Educativa local.

El cronograma comenzará el sábado a las 13:00 horas con una cabalgata en procesión desde Tres Arroyos, que arribará al pueblo a las 18:00. El domingo, las actividades centrales iniciarán a las 10 de la mañana con la misa y la procesión tradicional. Además del gran paseo de artesanos, el Museo Histórico ofrecerá una muestra fotográfica especial sobre San Mayol y La Peña – paseos con historia coordinará una visita guiada por la localidad a partir de las 14:00 horas.

La propuesta artística de este año será histórica y abarcará toda la tarde del domingo con los shows de CyL Música, Agustín Torraca, Patova, Alma Di Paolo, Volátil, Ignacio Rodríguez, Agrupación La Vaca, Julio César Scarabotti, Los Cinco Bastos, La Masterbanda y El Arrolleño. La presentación central estará a cargo de Los Juárez, un reconocido grupo folclórico con veinte años de trayectoria nacional.

Además, por primera vez el evento sumará un espacio de salud y concientización junto a la ONG Tres Arroyos Dona Médula y el equipo de Salud Comunitaria, que realizará prevención contra el dengue y controles por el Día Mundial de la Hipertensión.

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