(Audio) Santiago Villalba y su pasión por la Meteorología

20 marzo, 2026 0

En San Lorenzo, Localidad de Salta un joven de 14 años es un apasionado meteorológico.

Santiago Villalba charló con FM Ilusiones y dijo “esto empezó a los 8 años en plena pandemia, en 2024 mi pasión incremento luego de visitar el servicio meteorológico en Salta y después en su sede ubicada en la Provincia de Buenos Aires”.

“Esos datos tomados por los expertos, son sumamente importantes para determinar el clima, en un primer momento, agarre cajones de fruta para hacer un abrigo meteorológico este duro más de un año, hasta que un viento zonda cálido y seco, originado por el calor me lo rompió”, explicó.

“Ante esto, hable con mi papa y decidimos comunicarnos con un carpintero para hacer un abrigo nuevo, con las medidas exactas para usarlo correctamente, estuvo un tiempo haciéndolo, lo recibimos los primeros días de septiembre”, enumeró.

“Desde INTA me donaron dos termómetros uno seco que mide la temperatura actual y el otro húmedo este sirve para medir la humedad”, contó.

“Recibí la ayuda de muchas personas quienes me enseñaron todo, gracias a la pasión de mi abuela, en la Localidad de San Lorenzo conocemos el clima, con los datos que ella misma anota desde hace 20 años, pudimos hacer una estadística”.

“Creo que mi pasión por la Meteorología me lo heredó ella”, mencionó. “Por otro lado, en 2022 visité TN y pude conocer al Meteorólogo José Bianco”, concluyó.

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