(audio) Satisfacción de Empleados de Comercio por la apertura de Queen

Satisfacción de Empleados de Comercio por la apertura de Queen

13 febrero, 2026

El Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio Roberto Di Palma dijo a LU 24 ver “con muy buenos ojos la apertura de Queen en nuestra ciudad, bienvenido y bienvenidos los puestos de trabajo que se puedan crear tanto en este emprendimiento como en muchos otros”.

Hay muchas inversiones en locales comerciales, por lo que, al ser consultado, Di Palma dijo que “ una empresa que abre como esta no ocurre todas los días, pero de todos modos Tres Arroyos está en una situación de bastante privilegio respecto del desempleo ante otras ciudades”.

El Sindicato también está trabajando en ciertos locales que no tienen trabajo registrado, pero no es sencillo, porque tienen cultura de trabajo distinta a la Argentina, como los casos de emprendimientos de gente de Bolivia; no es fácil pero estamos trabajando al igual que con quienes están en blanco, porque la paritaria está trabada y no se ha movido aunque la inflación en el último trimestre fue del 18% pero no alcanza por lo que han subido los alimentos y servicios; con un sueldo de comercio deben trabajar ambos integrantes mayores de la familia porque no se puede vivir con un millón de pesos, y el gobierno no ayuda nada porque le ha puesto tope a las negociaciones. Ahora en marzo tendremos el nuevo acuerdo pero no tenemos esperanzas por lo que han subido las cosas, pero también somos conscientes que en el marco social-económico que vive Argentina no se puede pagar mucho más que eso; los precios van globalizando las cosas, pero va en sentido contrario a los sueldos”, concluyó.

