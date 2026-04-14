(Audio) Satisfactoria correcaminata del CAS Fortín Machado
El CAS Fortín Machado realizó su segunda Correcaminata, Gustavo Rodera presidente de dicha institución en charla con LU 24 hizo un balance y aseguró que “posponerla una semana nos favoreció para organizarnos mejor, pudimos hablar con los competidores, escuchamos sus pedidos y tomamos nota para corregir lo que no salió bien”.
“Elegir como fecha el 2 de abril, es para rendirle homenaje a los Héroes de Malvinas, quienes dieron su vida por nuestro país”.
“Estamos muy satisfechos por los resultados y mantendremos nuestro objetivo solidario, sabemos que el aporte de todos año a año nos permitirá ir creciendo y mejorando”, finalizó.