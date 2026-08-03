(audio) Semillas del Alma emprendimiento de un joven que le permite colaborar con su madre

3 agosto, 2026 89

En General Lamadrid, un adolescente de 13 años creó su propio negocio para cumplir sus sueños y ayudar a su mamá.

Marilú Martínez madre de Tiziano quien lleva adelante dicho emprendimiento dijo “hace un año se le ocurrió empezar con semillas de alma tienda de medias. Lo acompañé desde el primer día ayudándolo en cada paso”.

“En ese momento estábamos viviendo un momento muy difícil económicamente, entonces inició está idea al principio quería colaborar con el alimento para nuestros perros”, explicó.

“Empezó desde abajo con un sueño totalmente enriquecedor, creó una página en internet, la misma le permitió abarcar gran parte de nuestra comunidad”.

“De a poco fue construyendo una responsabilidad que le permitió saber que puede invertir y donde debe guardar parte de sus ganancias”.

“Semillas del alma lo encuentran en Instagram como semillas.delalmati, además hace envíos al país. De a poco va sumando nuevos productos”, concluyó.

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