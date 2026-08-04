(audio) Sergio Melgarejo asumió como vicepresidente primero de CARBAP y destacó los desafíos del sector

4 agosto, 2026 27

El flamante vicepresidente primero de CARBAP, el sancayetanense Sergio Melgarejo, asumió recientemente su cargo en la entidad tras ser convocado por el nuevo presidente, Pablo Ginestet.

Melgarejo, quien ya formó parte de la institución entre 2014 y 2018 antes de cumplir funciones a nivel nacional, regresa con el objetivo de dar continuidad al trabajo de la gestión y fortalecer la presencia gremial en los territorios.

Melgarejo remarcó que la agenda inmediata de la confederación cuenta con múltiples frentes abiertos tanto a nivel nacional como provincial.

Entre las principales preocupaciones del sector agropecuario destacó la discusión en torno a la ley de semillas, la inquietud generada por la desregulación de la vacunación, la situación de la infraestructura vial y productiva, y la presión tributaria.

Asimismo, señaló que el año electoral que se avecina demandará un intenso trabajo de diálogo y concientización con los distintos actores políticos para transmitir las necesidades reales del sector.

En su rol como representante de la Zona 6 —que abarca 16 sociedades rurales desde La Valle hasta San Cayetano, incluyendo distritos como Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Tres Arroyos—, el dirigente enfatizó la importancia de recorrer el interior productivo, escuchar de forma directa las problemáticas de cada comunidad y canalizar esos reclamos hacia el consejo directivo.

Finalmente, Melgarejo valoró la importante renovación generacional que experimentó la conducción de CARBAP. Con la incorporación de dirigentes menores de cuarenta años en puestos clave de la mesa directiva y el respaldo continuo a los diecisiete ateneos juveniles de la región, la entidad busca combinar la experiencia de los productores con el empuje de las nuevas generaciones para formar a los dirigentes del futuro.

Volver