(audio) “Siempre hace falta algo”: la campaña de los jubilados del SEC para ayudar al geriátrico municipal

14 mayo, 2026 178

Silvia Sleiman y Susana Orbistondo, referentes del grupo de jubilados del Sindicato de Empleados de Comercio de Tres Arroyos, brindaron detalles sobre la nueva campaña solidaria que están encabezando para asistir a los residentes del Geriátrico Municipal “Gregorio Alfaro”.

Silvia Sleiman explicó que este grupo de jubiladas se reúne habitualmente tres veces por semana no solo para compartir un café, sino con el propósito constante de ayudar a la comunidad.

Mencionó que, mientras dedican tiempo a tejer prendas para jardines de infantes, decidieron este año enfocar sus esfuerzos en los adultos mayores, motivadas por el conocimiento de las carencias que atraviesan quienes residen en el hogar hospitalario, especialmente en un contexto económico que describió como muy difícil.

Por su parte, Susana Orbistondo precisó cuáles son las necesidades más urgentes para los abuelos. Hizo un especial hincapié en artículos de aseo personal, tales como papel higiénico, rollos de cocina, jabón, shampoo, dentífrico y talco.

Asimismo, señaló que están recibiendo ropa en buen estado, sábanas y toallas, aclarando que cualquier donación es bienvenida para mejorar la calidad de vida de quienes, en muchos casos, no cuentan con familiares que los asistan.

En cuanto a la logística, Orbistondo informó que las donaciones se recibirán hasta finales de este mes en la Farmacia de Empleados de Comercio, la Biblioteca Cacuri y el Centro de Jubilados del sindicato. También pusieron a disposición un número telefónico para aquellas personas que deseen colaborar, pero no tengan los medios para acercarse a los puntos de recepción.

La entrega final de todo lo recaudado se coordinará a través de la secretaría del sindicato, encabezada por Roberto Di Palma, para asegurar que los elementos lleguen directamente a las manos de los abuelos del geriátrico.

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