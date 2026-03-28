(Audio) Sol Bruno y la actualidad del Refugio de PACMA en Tres Arroyos

28 marzo, 2026 153

Sol Bruno integrante de LA ONG PACMA, en diálogo radial con LU 24 dijo “yo vivo en el campo y tengo 12 perros conmigo, la mayoría no pudieron ser adoptados los traje transitoriamente a mi casa, pero nos encariñamos mutuamente por eso los tengo en mi casa”.

Sobre PACMA, aseguró que “el número de perros se mantiene, siempre arriba de 200, los mismos son cuidados y hacemos todo para encontrarles una familia”. Por otro lado, mencionó “el otro día trajimos desde Orense una perrita con sus cachorros quienes fueron tirados en la calle y los trajimos al refugió”.

“Nuestro refugió es para animales que necesitan ser cuidados, si vos adoptaste un perro hacerte cargo, o dalos en adopción no los deje en la calle”, contó y explicó “nuestra ONG, siempre se dedicó a ayudar perritos que no son cuidados por sus dueños e incluso en más de una oportunidad nos vimos obligados a rescatar animales maltratados por sus dueños”.

“Los Galgos, siempre son los más afectados, ya que son usados para cazar y correr, están en condiciones deplorables, la última fue dejada atada en las puertas de PACMA. Por suerte quienes los adoptan a través de nosotros se dan cuenta que son perros hermosos y muy compañeros”, detalló.

“Las visitas a nuestro refugió siempre son guiadas por nuestros especialistas y podrán apadrinar a un perro, sacándolo a pasear cuando deseen, contamos con un grupo de 6 chicas que van siempre, ojalá que más personas se sumen”, enumeró.

“El incendio en el Basural fue un susto para nosotros, por suerte no pasó a mayores, en ese momento, los perros estaban muy nerviosos. Actualmente necesitamos personas que se animen a adoptar y que no compren”, acotó.

“Además, siempre estamos buscando nuevos socios, quienes deseen podrán pagar una cuota mínima para ayudarnos a cuidar cada animal y abonar los sueldos de nuestros empleados”, pidió.

Finalmente, dijo “agradezco al Municipio, quienes siempre nos colaboran con las campañas de vacunación y castración gratuita, disponibles de lunes a viernes”.

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