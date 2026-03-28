(Audio) Sol Bruno y la actualidad del Refugió PACMA en Tres Arroyos

28 marzo, 2026 2

Sol Bruno integrante de LA ONG PACMA, en diálogo radial con LU 24 dijo “yo vivo en el campo y tengo 12 perros conmigo, la mayoría no pudieron ser adoptados los traje transitoriamente a mi casa, pero nos encariñamos mutuamente por eso los tengo en mi casa”.

Sobre PACMA, aseguró que “el número de perros se mantiene, siempre arriba de 200, los mismos son cuidados y hacemos todo para encontrarles una familia”. Por otro lado, mencionó “el otro día trajimos desde Orense una perrita con sus cachorros quienes fueron tirados en la calle y los trajimos al refugió”.

“Nuestro refugió es para animales que necesitan ser cuidados, si vos adoptaste un perro hacerte cargo, o dalos en adopción no los deje en la calle”, contó y explicó “nuestra ONG, siempre se dedicó a ayudar perritos que no son cuidados por sus dueños e incluso en más de una oportunidad nos vimos obligados a rescatar animales maltratados por sus dueños”.

“Los Galgos, siempre son los más afectados, ya que son usados para cazar y correr, están en condiciones deplorables, la última fue dejada atada en las puertas de PACMA. Por suerte quienes los adoptan a través de nosotros se dan cuenta que son perros hermosos y muy compañeros”, detalló.

“Las visitas a nuestro refugió siempre son guiadas por nuestros especialistas y podrán apadrinar a un perro, sacándolo a pasear cuando deseen, contamos con un grupo de 6 chicas que van siempre, ojalá que más personas se sumen”, enumeró.

“El incendio en el Basural fue un susto para nosotros, por suerte no pasó a mayores, en ese momento, los perros estaban muy nerviosos. Actualmente necesitamos personas que se animen a adoptar y que no compren”, acotó.

“Además, siempre estamos buscando nuevos socios, quienes deseen podrán pagar una cuota mínima para ayudarnos a cuidar cada animal y abonar los sueldos de nuestros empleados”, pidió.

Finalmente, dijo “agradezco al Municipio, quienes siempre nos colaboran con las campañas de vacunación y castración gratuita, disponibles de lunes a viernes”.

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