(audio) Solidaridad por Lorena Ferreyra: espera un trasplante y pide una mano

27 mayo, 2026 0

Lorena Ferreyra, una vecina de Tres Arroyos que se encuentra atravesando una situación de salud sumamente delicada, apela a la solidaridad de toda la comunidad para poder costear su estadía en Buenos Aires.

Lorena fue diagnosticada en 2024 con mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre que le ha generado graves secuelas físicas, entre ellas dos cirugías en el brazo derecho que le imposibilitan su uso y la colocación de una prótesis de cinco niveles en la columna. Debido a los severos dolores que padece, pasa la mayor parte del tiempo en cama y requiere de la asistencia permanente de su hermana para realizar sus actividades cotidianas.

Actualmente, ambas se encuentran parando en un alquiler temporal a una cuadra del Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde Lorena tiene programado un trasplante autólogo de médula ósea.

Aunque la intervención ya tenía una fecha pautada, el retraso en el resultado de un estudio de laboratorio postergó los planes y extendió la estadía de la paciente mucho más de lo previsto originalmente. Sin cobertura médica ni obra social, Lorena no puede trabajar y los ahorros familiares se han agotado.

A pesar de recibir un subsidio por parte del hospital de su ciudad natal, el dinero es totalmente insuficiente para cubrir los altos costos de los alimentos y el alquiler en las cercanías del centro médico.

La situación es de extrema urgencia, ya que se prevé que Lorena sea internada la próxima semana para iniciar el procedimiento médico, el cual demandará también un período posterior de aislamiento estricto para evitar infecciones.

Ante la desesperación de no poder sostener los gastos mensuales lejos de su hogar, se ha abierto una campaña de recaudación de fondos.

Quienes deseen y puedan colaborar económicamente con su causa pueden enviar sus donaciones a través de Mercado Pago al alias: VALENTINA.719 (registrado a nombre de Lorena Ester Ferreira) o comunicarse directamente con ella al número de teléfono (2983)-602223.

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