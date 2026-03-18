(audio)” Somos Comunidad que abraza y acompaña”: misión domiciliaria de la Parroquia de Luján

18 marzo, 2026 24

Este sábado, la comunidad de la Parroquia de Luján llevará a cabo una jornada especial de misión parroquial con el objetivo de estrechar lazos con los vecinos y dar a conocer las diversas propuestas que la institución ofrece para este año. En un dialogo con LU24, el Padre Mauro explicó que esta iniciativa busca reactivar las actividades pastorales y llegar a cada hogar del barrio con un mensaje de fe y cercanía.

La jornada comenzará formalmente a las 9:00 en el Templo de Luján, donde se realizará el envío misionero y un momento de oración comunitaria.

A partir de las 9:30, los voluntarios —quienes estarán debidamente identificados para tranquilidad de los vecinos— recorrerán las manzanas asignadas para conversar con la gente y entregar folletería informativa sobre las actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos.

El Padre Mauro aclaró que, en esta etapa inicial, se busca una misión de contacto ágil para lograr una mayor cobertura del territorio.

Tras un descanso al mediodía, la actividad se retomará a las 15:30 y concluirá a las 18:00 con la celebración de la Santa Misa.

Asimismo, se informó que ya rigen los horarios habituales de celebraciones para el resto del año: miércoles, viernes y sábados a las 18:00, y domingos en doble turno, a las 10:00 y a las 18:00.

Aquellos interesados en participar de la misión o realizar consultas pueden acercarse a la Secretaría Parroquial o comunicarse al teléfono (2983)-433456.

La invitación está abierta a todos los miembros de la comunidad que deseen sumarse a este gesto de apertura y servicio.

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