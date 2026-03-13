(Audio) Susana Bruno: “No fue una decisión fácil suspende la Expo Apícola”

13 marzo, 2026 0

Como anticipábamos ayer en nuestra páginas, la Camara de Apicultores, decidió suspender la Expo Apícola que se realiza en nuestra ciudad.

Susana Bruno, Ingeniera y referente en la Cámara de Apicultores, charló con LU 24 y dijo “el pasado 6 marzo hicimos una reunión y determinamos la no realización de la Expo Apícola en Tres Arroyos”

“Ante la falta de acompañamiento, que se observaba del sector y zona de influencia, nos obligó a tomar está decisión, no fue fácil, fueron 4 años seguidos realizándola y estuvo ese tiempo en la grilla”, afirmó.

“Por su parte, los expositores dieron a conocer su punto de vista, ya que ellos son quienes estuvieron estos 4 años”, explicó y aseguró “la falta de interés no es muy fácil decir un porque, pero las distintas actividades por la zona nos obliga a postergar esta actividad”.

“Una expo no es fácil de armar, estuvimos 40 años haciendo ferias, capacitaciones y visitando distintas expo que se hacían en la zona, cuesta que las personas se comprometan con cada tarea, no es fácil”

“No hay una definición clara para definir la falta de acompañamiento, lamentablemente quienes no pueden trasladarse para participar de dichas actividades, muchos no cuentan con el medio de traslado y se complica más la situación”, expresó.

“Con nuestra expo, intentábamos que esas personas que no podían viajar se acerquen a Tres Arroyos y puedan comprar lo que necesiten para seguir creciendo”, contó y aclaró “evitamos que esas personas, paguen un costo más elevado, desde ese punto de vista estamos perdiendo y lamentamos tomar esta decisión”.

“En abril realizaremos una Asamblea en la Cámara de Apicultores, esperamos que en un futuro no tan lejano podamos adaptar nuestra Expo, debemos esperar las medidas que tomen las nuevas autoridades”, acotó.

“En paralelo con la Expo, realizábamos siempre la Jornada Técnica Regional de Apicultura, manejada por nuestra cámara, este 2026 haremos la Vigesimosegunda capacitación”.

“Cada actividad pensada para este año, las realizaremos sin ningún inconveniente, solo se suspende por este año la Expo”, enumeró.

“El acercamiento de la cámara con la Sociedad Rural de Tres Arroyos, es muy bueno y seguiremos trabajando en conjunto, nuestra intención es que en un futuro esta expo aparezca nuevamente en la Grilla de Exposición”, finalizó.

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