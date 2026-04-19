(audio) Tatiana Lescano: entre la necesidad de diálogo familiar y el peligro de las armas en el hogar

19 abril, 2026 73

La profesora Tatiana Lescano, referente del Instituto Superior de Formación Docente Nº 33, compartió una profunda reflexión sobre la ola de amenazas y grafitis violentos que ha generado alarma en las instituciones educativas de la región y el país.

La docente planteó que la escuela funciona como una caja de resonancia de una sociedad que, con frecuencia, naturaliza y hasta celebra discursos de odio o actos de transgresión. Según su visión, no se puede hablar estrictamente de “violencia escolar” de forma aislada, sino de una institución que refleja la falta de cohesión y el clima de tensión que los adultos sostienen en otros ámbitos de la vida cotidiana.

Lezcano destacó la rapidez con la que los organismos y las escuelas han intervenido para generar espacios de debate con los estudiantes, subrayando que esta respuesta institucional es clave para llevar tranquilidad a las familias. Sin embargo, advirtió sobre la diferencia cualitativa entre las amenazas del pasado y las actuales, señalando que la presencia de armas en los hogares —muchas veces destinadas a actividades recreativas como la caza— añade un factor de riesgo real que no puede ser ignorado.

En este sentido, instó a los adultos a no ver a los adolescentes como “extraños” o seres inherentemente violentos, sino como hijos y nietos que necesitan, ahora más que nunca, espacios de contención genuina dentro del hogar.

La docente hizo un llamado a recuperar rituales básicos de comunicación familiar, como la charla sin celulares durante las comidas, el interés por el estado emocional de los jóvenes y el fomento de proyectos que los conecten con el futuro y el disfrute.

Para Lezcano, el límite del humor es el sufrimiento ajeno; por ello, enfatizó la importancia de trabajar la empatía desde la mesa familiar para que los chicos comprendan que ciertas acciones no son chistes, sino actos que dañan a la comunidad.

Concluyó que, frente al hastío y la desesperanza que muchas veces proyectan los mayores, es responsabilidad de los adultos demostrar afecto y asegurarles a los jóvenes que existe un mañana por el cual vale la pena esforzarse.

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