(audio) Thiago Navarro, el barbero de 13 años que conquista San Luis

19 mayo, 2026 0

En la mañana de este martes se dio a conocer la historia de Thiago Navarro, un adolescente de apenas 13 años quien reside en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, y que ya se posiciona como un verdadero ejemplo de emprendedurismo al tener su propia barbería en casa.

Con una madurez sorprendente para su edad, Thiago relató cómo transformó su pasión en un oficio que hoy le permite costear sus propios proyectos.

El camino de Thiago en el mundo de las tijeras y las máquinas comenzó hace nueve meses, cuando decidió capacitarse y realizar un curso certificado con Matías Rivero. Su primera “víctima”, según recordaron entre risas en la entrevista, fue un amigo que aceptó un corte gratuito para que el joven pudiera poner en práctica sus conocimientos.

Desde ese momento, el entusiasmo no se detuvo. Con el apoyo de sus padres, Thiago rediseñó el comedor de su hogar para transformarlo en su propio local, equipándolo con un gran espejo y estantes de madera que él mismo planeó tras inspirarse en modelos de internet.

Actualmente, el joven barbero equilibra su vida entre los libros y el trabajo. Debido a que asiste a la escuela y sale a las siete de la tarde, Thiago organiza su agenda de manera estricta para atender entre dos y tres clientes por día, cobrando seis mil pesos por corte.

Sus principales clientes y fieles seguidores son sus propios compañeros de colegio, y aunque ofrece servicios mayormente para hombres, también realiza diseños rapados para mujeres. Para mantener activo su negocio, utiliza diariamente sus redes sociales, compartiendo sus trabajos en tiempo real en su cuenta de Instagram.

A pesar de su corta edad, Thiago ya ha participado en seminarios profesionales en la provincia de San Luis, donde se ha ganado el respeto y la admiración de colegas mayores, asegurando que en su profesión lo que realmente importa es el talento y no los años que se tengan.

Lejos de conformarse, el joven ya tiene la mirada puesta en el futuro: aunque ya cuenta con un buen set de máquinas, actualmente ahorra cada peso que gana con el gran objetivo de comprar una bacha para lavar el pelo en su local.

Entre sus máximos sueños se encuentran viajar a Buenos Aires para expandir su carrera y, algún día, tener el honor de cortarle el cabello al reconocido barbero y creador de contenido Facundo Najava.

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