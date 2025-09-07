(audio)“Ticho” Groenenberg: “Pongámonos la camiseta de Tres Arroyos”

El primer candidato a concejal por la Alianza Potencia, Ticho Groenenberg, emitió su voto y destacó, en su dialogó con LU 24, la importancia de la participación ciudadana en esta jornada democrática.

“Hay que aprovechar este hermoso día que nos ha dado Dios y venir a votar, es algo muy importante para la vida de los tresarroyenses y de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Groenenberg reconoció que existe cierto desánimo social frente a la política, pero subrayó que “la única manera de poder cambiar todo esto es ir a votar”.

De cara al futuro, llamó a los candidatos electos a dejar de lado las camisetas partidarias y asumir el compromiso con la ciudad:

“Si entramos al Concejo tenemos que ponernos la camiseta de Tres Arroyos, la selección por la cual debemos trabajar. Somos 18 concejales y todos debemos tener claro que tratamos por y para el vecino”.

Finalmente, pidió responsabilidad y respeto frente al voto popular:

“La concejalía es un servicio que tenemos que brindarle al vecino. Seamos conscientes y respetuosos del voto que recibimos hoy”.

