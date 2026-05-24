(audio)Topo Rodríguez: “Los diputados libertarios bonaerenses votaron por el fin de la Zona Fría”

24 mayo, 2026 156

Alejandro Topo Rodríguez, uno de los propulsores de la Ley de Zona Fría y director de Consenso Federal, advirtió sobre las graves consecuencias que tendrá la quita del descuento en las tarifas de gas para el sur de la provincia de Buenos Aires. El ex diputado nacional proyectó que, de ratificarse la medida en el Senado, los vecinos enfrentarán un aumento promedio del 55% en sus facturas, producto de la pérdida del beneficio de entre el 30% y el 50% sumado a los incrementos tarifarios ya programados por el Gobierno Nacional.

Rodríguez centró su crítica en la falta de sensibilidad de la gestión de Javier Milei y Manuel Adorni, señalando que la decisión se toma de manera injustificada y con un profundo desconocimiento del clima regional.

Según explicó, los hogares en estas áreas consumen casi el doble de gas que, en zonas templadas por pura necesidad climática, y desmintió cualquier tipo de derroche, remarcando que el consumo apenas creció un 7% desde que rige la ley. Para el dirigente, resulta “violento” avanzar con este recorte justo al inicio del invierno, ignorando que la ley original garantizaba la vigencia del beneficio hasta 2031.

Sin embargo, el punto más álgido de su descargo fue hacia la propia representación política y el comportamiento de los votantes locales. Rodríguez fue tajante al señalar que no se debe responsabilizar a gobernadores de otras provincias, sino mirar lo que ocurre en el propio territorio.

Recordó que, en ciudades como Tres Arroyos, Bahía Blanca o Tandil, los candidatos de La Libertad Avanza obtuvieron mayorías de hasta el 54% de los votos el año pasado.

Para el exlegislador, la “única realidad” es que el electorado de la zona fría votó a los mismos diputados que hoy actúan como sus ejecutores.

Al calificarlos como los “verdugos” de sus propios votantes, Rodríguez sentenció que los representantes libertarios están quitando un derecho vital a quienes los eligieron, instando a la sociedad a hacerse cargo de la decisión tomada en las urnas frente a la inminente pérdida de un aliviador económico fundamental para la región.

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