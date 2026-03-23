(Audio) Uzcudun Toyota: mejores planes y precios para subirte a tu 0KM

23 marzo, 2026 105

Juen Lezcano asesor comercial de Uzcudun Toyota S.A. visitó los estudios de LU 24 y dijo “En la Fiesta Del Trigo presentamos nuestro Yaris Cross, impulsado al mercado por nuestra sucursal de Necochea”.

“Tuvimos muy buena recepción y aceptación” aseguró y explicó este modelo de SUV fue presentado en versión naftera e Híbrida, sumamente económico, y con mayor tecnología”.

“Planes de financiamiento, 70/30 pagando 12 millones y medio o el 100% en su versión híbrida, con 10 años de garantía”, aseguró.

“Por más información contactarse al 2983 – 649987 o acercarse a Av. Moreno 854, además, si dicen que escucharon LU24 tendrán una bonificación especial, en todos los modelos de Toyota”, concluyó.

Volver