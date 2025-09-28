(audio) Tres Arroyos muestra su “Diversidad a toda costa” en la FIT 2025

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sede, una vez más, de la Feria Internacional de Turismo (FIT), y Tres Arroyos está presente dentro del stand de la Provincia de Buenos Aires. Para ello, LU 24 mantuvo un breve dialogo con Carolina Goicochea, Directora de Turismo municipal.

Goicochea, contó que la primera jornada fue muy intensa y con un nivel de público superior al esperado: “Estábamos sorprendidos por la cantidad de gente que se acercó, lo que nos da la posibilidad de hacer conocer nuestro destino a más visitantes”.

El distrito presenta la propuesta “Diversidad a toda costa”, con eje en las tres playas y el turismo de sol y playa, además de una fuerte apuesta al turismo rural, destacando la reciente Fiesta en Bellocq y el valor de las tradiciones y costumbres de los pueblos. También se pone en relieve a la ciudad cabecera, que sorprende a los visitantes por su arquitectura, prolijidad y oferta cultural.

En el plano promocional, Tres Arroyos llevó una degustación gastronómica del programa “Autonomía a tu medida”, que se realizará el lunes con tres emprendedores locales: Gladys Díaz (delicias sin gluten), Eule (budines con harina agroecológica) y Amor Vegano (empanadas veganas).

Además, se entregará un catálogo de promociones gastronómicas de establecimientos de todo el distrito, disponible también en formato digital mediante un código QR.

Goicochea destacó la importancia del acompañamiento provincial y expresó satisfacción por el espacio logrado: “Todos los vecinos del distrito están representados en esta propuesta y eso nos pone muy contentos”.

