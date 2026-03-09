(audio) Ueno: marca que revolucionó el país, con su exquisita Tortilla de Papa
Este lunes, se celebra el Día Internacional de la Tortilla de papa, desde FM Ilusiones hablamos con Federico Morena uno de los fundadores de Ueno, marca furor que se dedica a preparar y comercializar dicho producto.
En primer lugar, Morena dijo “todo esto empezó en España, cuando fuimos a un supermercado, y nos encontramos una góndola llena de tortillas de papa con distintos sabores”.
“Eso nos llamo mucho la atención, decidimos probarlo y su sabor fue diferente, al día siguiente compramos de nuevo”, recordó y mencionó que “cuando volvimos a Argentina, quisimos implementar ese proyecto en nuestro país, desde ahí comenzó todo lista para comer la cocinas en 2 minutos, y obtenes un producto muy rico, actualmente tenemos solo la común con cebolla y papa”.
“Nuestra primera inversión fue de 5 mil dólares, en maquinarias pequeñas, y el gran crecimiento nos obligó a hacer una fábrica industrial”, aseguró.
Por otro lado, anticipó que “en dos meses, saldrá al mercado la Tortilla de Chorizo Colorado”. Y contó “en un primer momento hicimos una encuesta con 500 personas, donde nos dimos cuenta de que el 90% de los Argentinos aman la tortilla de papa”.
“Actualmente, vendemos nuestro producto en los principales supermercados del país y en las distintas páginas de venta a domicilio como Pedidos Ya, este año planeamos hacer nuestra primera exportación a países vecinos”, explicó.
“Personalmente creó que la cebolla le da un sabor especial a la Tortilla de papa, y quiero decirles que la de Chorizo le va a ganar en sabor”, finalizó.