(audio) Últimos detalles para la nueva edición de La Rubia de San Cayetano

Últimos detalles para la nueva edición de La Rubia de San Cayetano

10 febrero, 2026 1

El Club de pesca y Náutica Marlin, llevará a cabo este domingo una nueva edición de su Concurso pesquero La Rubia de San Cayetano.

Carlos Di Loretto Directivo de la Institución habló con LU 24 y dijo “este lunes finalizaron las inscripciones anticipadas, quienes participarán del sorteo por un Toyota Yaris 0Km”.

“Nuestro concurso ya es un clásico de cada temporada, año a año damos lo mejor para seguir creciendo”, expresó y mencionó que “el primer clasificado se llevará 25 millones, segundo 12 y tercero 6 millones de pesos”.

“Además haremos sorteos por dinero en efectivo, mantuvimos los costos de inscripción iguales al año pasado y decidimos aumentar los premios con más de 100 millones de pesos en juego”, aclaró.

“La cancha de pesca es la misma desde El Arroyo Cristiano Muerto hasta la Cruz, con más de 20Km”, contó. Por otro lado, aseguró “en la zona salieron algunas Corvinas Rubias, esperamos que el pique aumente para que el domingo todos puedan pescar”.

“Agradecemos a todos los que nos acompañaron desde el principio y los esperamos en San Cayetano este domingo”, finalizó.

