(audio) “Un Mundo Divertido con Vos” cumple el sueño de la casa propia

8 abril, 2026 0

La presidenta de la organización “Un Mundo Divertido con Vos”, Claudia Córdoba, confirmó a LU24 el inminente cumplimiento de un sueño largamente esperado: la adquisición de su casa propia.

Tras años de trabajo articulado con empresas y organismos, y gracias al impulso de una donación de 3.600.000 pesos realizada el año pasado por el Rotary Club de Tres Arroyos, la ONG se prepara para trasladarse desde su actual sede en Buchardo 1050 a un espacio que les permitirá expandir su impacto social.

La labor de esta entidad se fundamenta en brindar herramientas de capacitación para generar salidas laborales dignas, alejándose del concepto de asistencia aislada.

Entre sus actividades actuales se destacan los talleres de costura, donde producen artículos para empresas de primer nivel como Toyota, La Segunda y Mutual Dan, cuyos ingresos se reinvierten en beneficios para las familias durante las fiestas de fin de año.

Asimismo, cuentan con una huerta familiar, clases de mosaico, talleres de pesca y un fuerte acompañamiento pedagógico que incluye a abuelos de más de 80 años que asisten a clases particulares.

El éxito de la ONG radica en un equipo interdisciplinario que trabaja de forma voluntaria, compuesto por odontólogos, oculistas, psicólogos y docentes que asisten integralmente a niños y familias.

Con la llegada de la sede propia en este 2026, el proyecto busca sumar nuevas instalaciones como una cancha de bochas para los abuelos y ampliar la oferta de cursos, consolidando un espacio de contención y aprendizaje que es orgullo para la comunidad de Tres Arroyos.

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