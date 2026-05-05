(audio) Una escuela de Hurlingham fue reconocida entre las 50 mejores del mundo por su educación para la paz

5 mayo, 2026 0

El Global Schools Prize 2026 es un reconocimiento que distingue a establecimientos educativos con propuestas pedagógicas innovadoras y un fuerte impacto social. En este caso, el jurado valoró especialmente el enfoque centrado en la construcción de una cultura de paz, solidaridad y formación de ciudadanos comprometidos con una mirada global.

Fundado en 1990 con apenas 18 alumnos, el Instituto San José de Calasanz, ubicado en la calle Juana Azurduy 201 de Villa Tesei, en el distrito de Hurlingham, experimentó un crecimiento sostenido hasta convertirse en una comunidad educativa de más de 1.200 estudiantes. A lo largo de más de tres décadas, consolidó un modelo pedagógico basado en los derechos humanos, el compromiso social, la inclusión y de esa manera lo comentó Matias López Birra, director de la institución.

Uno de los pilares de su propuesta es el Programa de Cultura de Paz y Solidaridad, que atraviesa todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el secundario. Además, desde 2004 la institución es sede de una cátedra vinculada a la UNESCO en educación para la paz, lo que fortalece su proyección internacional.

El premio es impulsado por la Fundación Varkey y busca destacar a escuelas que generan transformaciones reales en sus comunidades, ampliando oportunidades para sus estudiantes. El Instituto San José de Calasanz obtuvo el reconocimiento en la categoría ‘Ciudadanía global y construcción de la paz‘.

En la próxima etapa, el certamen seleccionará a diez instituciones ganadoras, una por categoría, que recibirán como premio 50.000 dólares cada una. De ese grupo surgirá la escuela que obtendrá el máximo galardón de 500.000 dólares. El anuncio se realizará durante el mes de mayo en el marco del Education World Forum.

El instituto cuenta con un Programa de Cultura de Paz y Solidaridad que lleva adelante a través de la materia ‘Formación Humana’ que involucra a los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario

El reconocimiento obtenido por la escuela de Hurlingham posiciona a la educación argentina en la escena global y pone en valor un modelo educativo que apuesta por la empatía, la inclusión y la construcción de una sociedad más justa.

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