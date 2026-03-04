(audio) Valentina Brito Estética: el nuevo multiespacio de belleza que pisa fuerte en la ciudad

Lo que comenzó en diciembre como una simple observación de un local vacío en la calle Colón 415, se transformó en apenas dos meses en un pujante centro de estética integral que ya emplea a un equipo de siete profesionales. Valentina Brito, masajista de profesión y quien conversó con LU24, decidió dar el salto desde su gabinete domiciliario hacia el centro de la ciudad, impulsada por una visión clara y el apoyo incondicional de su entorno cercano.

El proyecto cobró vida tras una charla inicial con Chiara, especialista en manicuría, y rápidamente tomó forma gracias al esfuerzo compartido con familiares y allegados. Tras una intensa etapa de acondicionamiento, el local abrió sus puertas a fines de enero. Sin embargo, lo que comenzó como un dúo de emprendedoras se expandió casi de inmediato ante la sorpresiva demanda del público. Durante la inauguración se sumó Jazz en cosmetología y, poco después, el staff incorporó servicios de podología y maquillaje.

Hoy, a tan solo treinta días de su apertura oficial, el centro ofrece una amplia gama de tratamientos que incluye masajes, manicuría, cosmetología, podología y maquillaje, con la promesa de sumar lifting de pestañas y depilación definitiva antes de que finalice el mes. El éxito del emprendimiento radica no solo en su ubicación estratégica, sino también en una propuesta de atención al cliente que prioriza la comodidad: el local funciona de lunes a sábado en horario corrido, de 8 a 20 horas, y ofrece una acogedora sala de espera donde los clientes pueden disfrutar de un café, un té o algo para picotear entre turno y turno.

Para facilitar el acceso a sus servicios, Valentina Brito Estética dispone de múltiples canales de atención. Los interesados pueden solicitar turnos a través de su página de Instagram, contactarse al teléfono (2983)-566191 o acercarse personalmente al local. Además, el establecimiento apuesta por la accesibilidad total en los pagos, aceptando efectivo, transferencias y todas las tarjetas, consolidándose como una opción moderna y completa para el cuidado personal en la ciudad.

