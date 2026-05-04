(audio-videos) Emotivo acto inaugural para recibir el arribo del primer vuelo de Humming Airways

4 mayo, 2026 106

En una jornada que quedará marcada en la historia de la región, la ciudad celebró oficialmente la inauguración de su nueva ruta aérea comercial que la conecta de forma directa con Aeroparque.

El evento tuvo lugar en el Aeródromo Municipal, donde autoridades municipales, representantes del sector económico y directivos de la empresa Humming Airways se dieron cita para recibir el vuelo inaugural, el cual completó el trayecto desde Buenos Aires en apenas una hora y siete minutos.

La reactivación de este servicio representa la culminación de meses de gestiones conjuntas entre el municipio, la Cámara Económica y la empresa privada, poniendo fin a una carencia de transporte aéreo que se extendió por más de un cuarto de siglo.

Al respecto, Augusto de Benedetto, vicepresidente de la Cámara Económica, calificó el logro como un “sueño realidad” y destacó el intenso trabajo técnico y de diálogo realizado junto a los bomberos, Policoop y el personal del aeródromo para alcanzar los estándares necesarios.

Durante el acto oficial, que incluyó la entonación del Himno Nacional y el tradicional corte de cinta, se destacó que la llegada de la aeronave no solo beneficia al sector corporativo y al Parque Industrial, sino que también ofrece una alternativa vital para traslados de salud y el fomento del turismo regional.

En este sentido, Teresa Pérez, titular de la empresa Fusión Viajes y responsable de la comercialización de la ruta, remarcó que este avance ayuda directamente al crecimiento de la ciudad y solicitó el apoyo de los vecinos para consolidar la venta de pasajes y asegurar la permanencia del servicio.

Por su parte, Francisco Errecart, presidente de Humming Airways, señaló que el servicio llega para complementar las opciones de transporte terrestre existentes, brindando una herramienta estratégica para optimizar los tiempos de viaje, ya sea por negocios, trámites o turnos médicos.

Errecart invitó a la comunidad a conocer el nuevo servicio y a acostumbrarse a esta nueva conexión que hoy se hace presente.

El intendente interino, Adolfo Olivera, subrayó la importancia de las mejoras estructurales realizadas por la gestión de Pablo Garate en la pista, el balizamiento y el reacondicionamiento de la estación.

Enfatizó que esta nueva conexión es un logro para todo el distrito y las localidades vecinas, que ahora cuentan con un acceso más ágil al centro neurálgico del país en épocas que calificó como difíciles.

El cierre de la ceremonia estuvo marcado por un fuerte llamado a la comunidad local para que se apropie y utilice este nuevo servicio, asegurando así su continuidad y sostenibilidad económica en el tiempo.

Tras el brindis de celebración, los presentes tuvieron la oportunidad de recorrer el interior de la aeronave, simbolizando el inicio de una nueva etapa de integración y desarrollo para el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Volver