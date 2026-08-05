(audio)Viene el Papa: “Es una gran alegría, moviliza a todos” dijo el Padre Roberto

5 agosto, 2026 95

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Ante el anuncio que este año se dará la visita del Sumo Pontífice León XIV a la Argentina, LU 24 consultó al párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Roberto Buckle, quien dijo que “es una gran alegría, es un motivo que moviliza a todos, a toda la comunidad: hay que ver lo que ha pasado en España el mes pasado cuando el Santo Padre visitó ese país, por lo que esperamos que aquí será igual”.

“Ya tenemos que buscar el modo de participar, no sé, si Buenos Aires o Luján, tendremos que sentarnos y ver como lo diagramamos, seguramente será Luján donde iremos a ver al Papa”, adelantó.

Buckle recordó: “Recibimos dos visitas de Juan Pablo II, en el ´82 una muy breve y otra apostólica en el ´87, por lo que se cumplirán el año que viene, 40 años desde la última vez que un Papa estuvo en Argentina”.

“Es una visita apostólica, y para los católicos, la figura del Papa no es la figura de un líder sino el vicario de Cristo, quien conduce la Iglesia, quien tiene una palabra muy particular, sobre todo cuando nos habla de manera solemne; es la última palabra, es decisiva su voz, por lo que su presencia para la Iglesia de Argentina va a ser decisiva, para abordar aspectos a los que nos tenemos que animar”.

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