(audio y video) Claromecó se prepara para una nueva edición de “Semana Santa Frente al Mar”

24 marzo, 2026 0

La localidad de Claromecó ya palpita lo que será una propuesta integral para el próximo fin de semana largo, que se desarrollará del 2 al 5 de abril. El director del Organismo Descentralizado Claromecó, Nicolás Felipe, confirmó a LU24 que los preparativos avanzan a paso firme en conjunto con las áreas de Turismo y Cultura, con el objetivo de brindar cuatro días de espectáculos y actividades con el paisaje costero como escenario principal.

El evento central tendrá como base una carpa que abrirá sus puertas a partir del jueves a las 16:00 horas. Allí, los visitantes podrán disfrutar de una variada grilla que incluye espectáculos infantiles, propuestas para toda la familia y un sector dedicado exclusivamente a productores locales y carros gastronómicos con sabores del mar y opciones cerveceras.

Aunque la programación artística definitiva se anunciará oficialmente en los próximos días, se anticipó un día dedicado a la Peña, la presencia de “Pancho” Santarén y un show central de relevancia para el sábado.

Uno de los puntos más emotivos de esta edición será la celebración de los 25 años del Vía Crucis Viviente, una tradición que se complementará con la representación de la Última Cena.

Para quienes buscan una alternativa más activa y en contacto con la naturaleza, la oferta se extiende a visitas guiadas, sesiones de senderismo y excursiones diseñadas para descubrir la esencia de la costa y la estación forestal.

En cuanto al estado de la localidad, tras las fuertes tormentas que afectaron la zona recientemente, las cuadrillas municipales trabajan intensamente en el desagote y la recuperación de las calles.

El funcionario señaló que, si bien el último fin de semana largo ya registró una afluencia importante de público, las expectativas para Semana Santa son aún mayores, por lo que se priorizará el acondicionamiento del pueblo durante los días previos para recibir a los turistas en las mejores condiciones posibles.

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