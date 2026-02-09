(audio y video) Gran concurrencia en la Secretaría de Desarrollo Social por la inscripción al plan de vivienda

La Secretaría de Desarrollo Social es escenario de una masiva movilización de vecinos que buscan acceder al programa de las 120 viviendas cuya inscripción finaliza el 27 de este mes. En una jornada marcada por las largas filas, LU24 dialogó con los solicitantes para conocer la realidad detrás del trámite administrativo.

Fabiana Alonso, una de las vecinas que logró completar su inscripción, reflejó el sentir de muchos de los presentes al manifestar su ansiedad y esperanza por obtener una casa propia. Según relató, actualmente alquila junto a su esposo y los altos costos de vida hacen que el sueño de la propiedad sea una necesidad urgente. A pesar de la gran cantidad de gente, Alonso destacó la organización del operativo, calificando la atención como ágil, seria y muy amable por parte del personal municipal.

Uno de los puntos de mayor interés durante la jornada fue la consulta sobre los cupos de prioridad. Alonso, cuyo marido posee una discapacidad, consultó sobre la posibilidad de un sorteo diferenciado para este grupo. Si bien recibió información sobre la posible existencia de una categoría especial, las autoridades aún no han confirmado fechas ni modalidades específicas para el sorteo, dejando a los vecinos a la espera de próximos anuncios oficiales.

