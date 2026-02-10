(audio y video) Héctor Somovilla y el éxito de la Obra el Conventillo de la Paloma

La Obra el Conventillo de la Paloma fue galardonada en el premio Estrella de mar en Mar Del Plata, Héctor Somovilla maquillador oficial de la obra mencionada anteriormente habló con LU 24 y dijo “dicho premio reconoce tradicionalmente a todos las obras locales y luego a nivel Nacional”.

“Fuimos galardonados como: Mejor Dirección Marplatense, ganaron María y Victoria Carreras y Mejor Obra Marplatense El Conventillo de la Paloma, estamos muy emocionados y felices en dicho evento homenajearon a Mercedes Carreras”.

“Como les exprese a María y Victoria fue un honor para mi ser parte de este proyecto, entrando a la ciudad por la puerta grande, cumpliendo el sueño de muchas personas del interior demostrando y validando nuestro trabajo”, expresó.

“La obra esta increíble y hay 30 personas en escena con dos bandas en vivos, con un elenco espectacular”, contó.

“trabaje en tres obras de la Productora TMC de María Carreras, las mismas son la obra Manos en el Fuego, la segunda que saldrá en semana santa dirigida por Mercedes Carreras y la ultima El Conventillo de la Paloma”, aseguró.

“Ultima función el miércoles 18 de febrero y en abril nos presentamos en Capital Federal en el Teatro Regina”, anticipó.

“Finalmente agradezco a LU 24 por estar siempre presente en cada éxito de un tresarroyense, como así también a la Comunidad y a todos los bailarines de la Localidad, incluido El Caldén el Club Español de Tres Arroyos”

