(audio y video) Prado: “SIEMPRE se hizo pensando en el futuro de las comunicaciones”

23 abril, 2026 178

Este jueves, la CELTA puso en marcha un proyecto destinado a realizar un tendido de fibra óptica en 520 manzanas para efectivizar aún más el servicio de telecomunicaciones, adecuando la prestación a las nuevas necesidades de conectividad por parte de los usuarios.

El Presidente de la Cooperativa, Rubén Prado manifestó en contacto con LU 24 al respecto que “llegó el día en que CELTA hace el lanzamiento de la nueva marca, SIEMPRE, para la conectividad en Tres Arroyos, en el marco de los 142 años de la ciudad.

La m arca SIEMPRE fue pensada para aggiornarnos pensando fundamentalmente que sea para hoy y para el futuro, que siga de por vida en el tiempo, y es parte de un proyecto que incluye una gran obra que cubre 520 manzanas en el tendido de fibra óptica que comienza en estos momentos para finalizar en diciembre de 2026”.

Prado agregó que “requiere una inversión importante que fue gestado por Marisa Mendiberri, nuestra presidenta recientemente fallecida que estaba preocupada para poder brindar un mejor servicio como es el tendido de la fibra óptica, y la innovación en cuanto a la marca es otro de los ítems del proyecto, y tenemos que estar de acuerdo con lo que el mercado requiere”.

“www.siempre.com.ar sería una de las formas de conectarse y por Instagram en @siempre_conectividad y por supuesto estamos dispuestos en atenderlos en las oficinas de CELTA en el área de telecomunicaciones”, sostuvo.

Habrá gente que visitará el domicilio de nuestros asociados para invitarlos a quienes quieran anticiparse y vamos a ir proyectando a medida que avance la obra que comienza hoy, con una promoción que anticiparemos en breve pero no queremos vender otra cosa que lo que suceda en realidad.

Sobre el nombre de la nueva marca, dijo que “CELTA TV era una cuestión de la televisión, pero había que aggiornarla pensando en una nueva marca que se propuso al Concejo con el fundamento era que íbamos a estar presentes hoy ahora y siempre, siempre conectados a partir de CELTA”.

“El Concejo se reunirá a fin de mes para establecer los valores del servicio”, concluyó.

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