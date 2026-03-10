(audio y video)Balance y proyecciones: María Saavedra repasó la actualidad política y social del distrito

En un dialogo centrado en el inicio del año legislativo 2026, la concejal del Movimiento Vecinal, María Saavedra, analizó en los estudios de LU24 la compleja realidad política y ambiental que atraviesa el partido de Tres Arroyos.

La edil comenzó destacando el valor del consenso alcanzado en la Comisión de Derechos por la Familia, donde todos los bloques políticos lograron unificar criterios para distinguir a seis mujeres referentes de diversas localidades, incluyendo Claromecó y Bellocq, en un evento que contó con una masiva concurrencia en el Salón Blanco.

Sin embargo, el tono de la charla viró hacia la preocupación al abordar la gestión municipal actual. Saavedra fue crítica respecto al estado del Predio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, al cual calificó directamente como un “basural a cielo abierto” que se encuentra en proceso de desmoronamiento.

Según la concejal, la falta de un manejo técnico diario y la ausencia de remoción de gases han provocado incendios de magnitud, vinculando estos incidentes a un descuido humano y operativo que afecta directamente a la población.

En cuanto a la agenda legislativa de este 2026, Saavedra confirmó que el Movimiento Vecinal se encuentra analizando con “extrema conciencia” el proyecto de creación de una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) impulsado por el Ejecutivo. Para este análisis, el bloque cuenta con el asesoramiento de integrantes de la administración vecinalista anterior, evaluando el éxito o fracaso de este modelo en otros distritos antes de fijar una postura definitiva.

Finalmente, la concejal manifestó su inquietud por la falta de transparencia en el manejo de los números públicos, señalando que el Ejecutivo no facilita los pedidos de informes solicitados por el Concejo Deliberante.

A pesar de haber aprobado un presupuesto acorde para la realización de obras, Saavedra advirtió que la visión de proyecto a futuro para Tres Arroyos parece estar declinando y que, aunque no sea un año de elecciones, el 2026 será un periodo de definiciones políticas profundas donde cada espacio deberá demostrar su modelo de ciudad a través del trabajo diario.

