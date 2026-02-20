(audio y video)Nicolás Jensen anunció la venta de departamentos donde era Parque Hotel

20 febrero, 2026 0

El martillero Nicolás Jensen anunció la venta de los departamentos que se realizaron en la estructura de lo que fuera el Parque Hotel de Tres Arroyos, en Moreno y Pellegrini.

Una interesante propuesta, que Jensen trasladó en los estudios de LU 24, donde explicó: “se hizo una reforma; el hotel contaba con aproximadamente 70 habitaciones, de las cuales se hicieron 30 departamentos, diez por piso, en tres plantas, algunos de una habitación y otros monoambientes, que ahora se venden hasta en 24 cuotas con una facilidad y entrega inicial de 18 o 25 mil dólares y la posibilidad de hacer cuotas de 1700 a 2500 dólares, lo que es un precio accesible de acuerdo a como está el mercado”.

“Son muy modernos, con terminaciones que en el mercado se encuentra poco, en aberturas, carpintería, porcelanato; han quedado muy lindos y en una ubicación privilegiada, con muy buena vista en el corazón de la ciudad”, promocionó.

“En planta baja quedaron dos locales que prontamente estará en venta o alquiler, y la Sociedad Rural quedó con el primer piso donde hicieron oficinas”, agregó.

“En principio se había decidido comercializar de contado, pero luego se decidió hacerlo en cuotas, lo que permite, para inversiones, convertirlo en algo súper interesante”, dijo Jensen.

“Hace cuatro años cuando se hizo la operación lo recorrí cuando recién iniciaban la obra, y ahora tengo la posibilidad de verlo terminado y comercializarlo”, indicó.

“El costo construir está en 1300,1400 dólares el metro cuadrado, sin contemplar el terreno por lo que está caro y esto es una inversión muy buena”, dijo y respecto al comportamiento del mercado inmobiliario, finalmente manifestó que “está un poco más activo que en años anteriores”.

Volver