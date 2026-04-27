(Audio y Video)Radamel Parraquini y su experiencia en la Exhibición de Franco Colapinto

27 abril, 2026 0

Presencia Tresarroyense en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, Radamel Parraquini fue consultado por LU 24 y dijo “fue una locura, el motor del auto se escucha muchísimo”.



“Lo más difícil fue la entrada ya que había una sola y era complicado ingresar, pero todo lo demás estuvo muy bien organizado e impecable”, detalló. Luego sobre La Flecha de Plata mencionó “me emociono mucho ver ese auto”.

“Para mi fue un fin de semana hermoso, viví momentos muy lindos. Franco es una gran persona, en cada pasada se bajaba a saludar a todos, se ve que es muy humilde”, concluyó.

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