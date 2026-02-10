(audio y videos) Civetta: “los pescadores merecen un tirón de oreja por ensuciar la playa”

Después de las 24 horas de la Corvina Negra, los integrantes del programa playas limpias realizaron un extenso trabajo para limpiar la costanera, así lo detalló Daniel Civetta el Coordinador de Higiene Urbana en diálogo con LU 24.

En primer lugar, dijo “este lunes hicimos un gran trabajo con dos equipos divididos uno fue para Reta y otro a Orense, encontramos gran cantidad de residuos, superando las expectativas”.

Por otro lado, aseguró que “debemos darle un tirón de oreja a los pescadores por dejar bastante sucia la playa. Las maquinas salieron a las 6 de la mañana y volvieron a la tarde”.

“Nuestro esfuerzo de dejar tachos cerca de cada uno no sirvió para nada, pero bueno, nos tocó hacer ese trabajo a nosotros y durante la semana haremos otro repaso para asegurarnos que no quede nada”, mencionó.

“Los residentes ya saben que hacer si encuentran algo en la playa, se contactan con nosotros y nos encargamos de ir embolsarlo, en las Delegaciones de Reta y Orense teníamos camiones para cargar y descargar en la planta de Bellocq”, expresó.

“En cada ámbito siempre tenemos algún inadaptado que no hace caso, y en esta edición los incentivos propuestos no resultaron como en año anteriores”, concluyó.

