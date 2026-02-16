(audio y videos) Claromecó se vistió de fiesta: una multitud celebró el Carnaval en las calles

El partido de Tres Arroyos vive un fin de semana extralargo a puro festejo, con propuestas que recorrieron diferentes puntos del distrito. Sin embargo, el epicentro de la alegría dominical estuvo en Claromecó, donde la intersección de las calles 28 y 11 se transformó en un corsódromo improvisado que recibió a vecinos y turistas en una jornada inolvidable. Para saber más, LU24 conversó con Florencia Rens, integrante del grupo de “mamis” de patín artístico del Club Recreativo Claromecó.

El evento, que forma parte de la nutrida agenda de verano de la localidad balnearia, destacó por el colorido de sus desfiles y la fuerte participación comunitaria. Familias enteras se volcaron a las veredas para disfrutar del paso de las murgas, los disfraces individuales y, especialmente, el esperado concurso de carrozas, que este año mostró un nivel de detalle y creatividad sobresaliente.

El brillo de las instituciones locales

Uno de los momentos más altos de la noche fue el paso de las instituciones del pueblo, que utilizan el carnaval no solo como un espacio de expresión artística, sino también como una forma de recaudar fondos para sus actividades anuales. En esta edición, el gran protagonismo se lo llevó el Club Recreativo Claromecó, representado por el grupo de “Mamis” del patín artístico.

Su carroza, denominada “Risas y Pesca”, cautivó al jurado y al público por su realización artesanal en cartapesta y su imponente iluminación. La propuesta, que simulaba una lancha de pesca típica de la zona, estuvo acompañada por un despliegue de personajes marinos que le pusieron humor y ritmo a la calzada.

Un cierre con premios y emoción

La entrega de premios marcó el cierre de una noche de mucha adrenalina. Entre los hitos destacados, se entregaron importantes sumas de dinero en efectivo para incentivar la participación:

Mejor carroza: el premio mayor de 750.000 pesos fue para el patín artístico, dinero que permitirá a la institución costear los elevados gastos de vestuario y equipamiento para las alumnas.

Concurso de disfraces: el ingenio popular se hizo notar con una gran variedad de personajes, premiando la originalidad y la interpretación frente al público.

El carnaval de Claromecó volvió a demostrar que es mucho más que un desfile; es un espacio de unión donde el trabajo “a pulmón” de los vecinos se transforma en un espectáculo de primer nivel que potencia el atractivo turístico del partido de Tres Arroyos. Con la vara alta tras este éxito, la localidad ya comienza a imaginar lo que será la edición del próximo año.

