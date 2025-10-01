(audio y videos)Llegó la nueva hidroescalera de los Bomberos

Como estaba previsto, ya está en Tres Arroyos la hidroescalera que compró la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y que engrosará la flota de los servidores públicos locales.

Alrededor de las 20:00, el vehículo, que fue reparado en Las Flores, pasó frente a LU 24, en una caravana con otros móviles que acompañaron la nueva unidad hasta el cuartel, donde la esperaban directivos e integrantes del cuerpo bomberil y vecinos que se acercaron para verlo.

Se sumó además un camión que fue nuevamente carrozado en la localidad mencionada.

El presidente de la institución, Eduardo Miqueleiz dijo a LU 24 que “fueron dos inversiones sumamente necesarias, esperamos no tener que usarla pero hay que incorporar tecnología para poder combatir cualquier eventualidad con un medio apropiado, esta tiene 22 metros y tiene una doble función que puede estar combatiendo el fuego al momento de desplegar la escalera, y cuenta con un monitor para usos específicos. Es un esfuerzo muy grande”.

